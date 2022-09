Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: 5 squadre su Dalot in scadenza. Anche i giallorossi

Negli ultimi tempi Diogo Dalot è uno dei nomi con più facilità accostati alla Roma. E con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2023, ma con opzione di rinnovo di un anno a discrezione del Manchester United, dall'Inghilterra arrivano nuove voci su un interesse del club giallorosso per il terzino portoghese.

L'arrivo di ten Hag, infatti, ha fatto scalare gerarchie a Dalot che in quest'avvio di stagione ha giocato spesso con il Manchester United che a questo punto vorrebbe estendere l'accordo entro gennaio. Anche perché sul classe 1999 hanno messo gli occhi diverse squadre: Barcellona e Atletico Madrid in Spagna, oltre a Roma, Juventus e Milan, dove ha già giocato in prestito, in Italia.

(manchestereveningnews.co.uk)

