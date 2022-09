Abraham e Dybala, gli “arrabbiati”: niente nazionali, tutto sulla Roma

Paulo Dybala oggi tornerà a Trigoria dopo essere rimasto inutilizzato nella Nazionale di Scaloni e cerca la titolarità sabato sera contro l'Inter. Sarà pronto a giocare? Verrà valutato nelle prossime ore. C'è anche un altro giallorosso che non ha giocato nella sua nazionale, però è rientrato ieri, si tratta di Tammy Abraham, che non ha iniziato la sua stagione in modo splendido, contribuendo alle 3 sconfitte incassate. Abraham ha solo voglia recuperare il tempo perduto e quella centralità nella Roma che adesso gli manca. Al posto di Inzaghi e dei nerazzurri, forse, non dormiremmo sonni tranquilli.

(Gasport)