PRUZZO: "Dybala fondamentale, deve giocare" - BALZANI: "E' l'unico fenomeno della Roma"

Con il rientro dei sudamericani, termina definitivamente la parentesi delle Nazionali e, a 48 ore dal calcio d'inizio, compare Inter-Roma sullo sfondo. Il principale argomento è la presenza, o meno, di Paulo Dybala rientrato all'alba nella capitale. "Dybala è fondamentale, c'è bisogno di lui" dice Roberto Pruzzo. "In questa Roma di fenomeno ce ne è solo uno, quindi se sta bene gioca" il commento di Francesco Balzani.

Sulla sfida di sabato, Riccardo Trevisani si esprime così: "Credo che dalla prestazione dei difensori della Roma, compresi gli esterni, passi la qualità del pomeriggio giallorosso con l'Inter".

Il pericolo è sempre quello di non conoscere le condizioni del giocatore, verrà valutata la situazione per rischiare il meno possibile. Dybala è fondamentale, c'è bisogno di lui. La Roma deve trovare continuità e trovare il miglior Abraham, non si possono fare errori come con l'Atalanta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sarebbe servito sia ad Abraham che a Dybala giocare con le proprie Nazionali. Tenere Dybala oltreoceano 8 giorni per non farlo giocare è stato inutile. Ci sarebbe dovuta essere una chiamata tra Scaloni e la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma quest'anno è molto più forte dello scorso anno. Altro che difensore centrale, hai un organico ricco: se gioca Dybala sabato tu avrai in panchina Matic, uno tra Spinazzola e Zalewski, un ex titolare dell'Olympiakos, El Shaarawy, Belotti... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi chiedo perchè Dybala non abbia giocato dopo le dichiarazioni di Scaloni, bisogna capire effettivamente se ha un problema o è a disposizione per la gara di sabato. Penso che se Dybala fosse a disposizione, Mourinho non esiterebbe a schierarlo dal primo minuto (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Andare in Nazionale non fa male, ma i giocatori ogni tanto ci dovrebbero dire se sono contenti di andare o meno, sentiamo sempre le società ma non i giocatori (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se non ci sono complicazioni che ci hanno tenuto nascosto, credo che Dybala giocherà. A Mourinho non frega nulla che sia arrivato tardi dalla Nazionale. In questa Roma di fenomeno ce ne è solo uno, quindi se sta bene gioca (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che dalla prestazione dei difensori della Roma, compresi gli esterni, passi la qualità del pomeriggio giallorosso con l'Inter. Paradossalmente credo che per Smalling sia meglio giocare con uno come Lukaku che contro Dzeko, che dà meno punti di riferimento (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che alla fine Dybala giocherà con Pellegrini arretrato a centrocampo. Non voglio pensare che ad ogni piccolo risentimento siamo sempre punto e a capo, bisognerà fare un gran lavoro di prevenzione. Le assenze di Lukaku e Brozovic pesano ma il momento dell’inter è un ulteriore fattore per stare attenti (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Secondo me Dybala potrebbe giocare considerato il fatto che Scaloni lo abbia preservato per le gare con la nazionale. Credo possa esser un arma in più anche non al top della forma. Abraham e Dybala spero abbiano quella voglia di riscatto maturata dopo le assenze nelle gare con la nazionale. A mio avviso per il mondiale resta favorita la Francia e l’Argentina (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)