Dybala: l'argentino è sbarcato alle 6.45 a Roma (FOTO)

Paulo Dybala è tornato a Roma. Diversamente da come sembrava, l'argentino è sbarcato a Fiumicino alle 6.45 di oggi grazie a un volo di linea proveniente da New York. Nessun charter dunque per il numero 21 che oggi sarà controllato dallo staff sanitario della Roma per capire se potrà essere a disposizione di Mourinho per la trasferta con l'Inter, in programma sabato alle 18 a San Siro.

(gazzetta.it)

Il giocatore, in t shirt bianca e jeans, è stato riconosciuto all'aeroporto e alcuni tifosi non hanno perso l'occasione per un selfie.