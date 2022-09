FOTO - Trigoria, -2 all'Inter: lavoro mattutino in campo. Individuale per Dybala

Conclusa la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma è attesa dalla trasferta in casa dell'Inter sabato alle 18.00 per l'ottava giornata di campionato. Al "Fulvio Bernardini" di Trigoria prosegue la preparazione dei giallorossi che hanno lavorato questa mattina in campo. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, tornato a Roma questa mattina da New York, che si è allenato individualmente.