-2 all'Empoli e la Roma torna al lavoro. Abraham verso il recupero, a rischio Zalewski per un affaticamento

Dopo il ko per mano del Ludogorets in Europa League, oggi la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della gara di campionato in casa dell'Empoli in programma lunedì sera: Tammy Abraham, out in Europa League per una contusione alla spalla, dovrebbe recuperare mentre è a rischio la presenza di Nicola Zalewski che ha accusato un affaticamento muscolare.

Infine, esultano Roma Primavera e Roma Femminile: i ragazzi di Guidi hanno rifilato cinque reti al Napoli, mentre la formazione di Spugna si è imposta 2-0 sul Milan.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - ZANIOLO PUNTA L'EMPOLI E IL RINNOVO

GASPORT - OPERAZIONE MAKSIMOVIC: UN GIGANTE IN PIÙ PER ARRICCHIRE LA DIFESA DELLA ROMA

GASPORT - ABRAHAM AL RIENTRO MA ZALEWSKI ORA RISCHIA LO STOP

PRIMAVERA, NAPOLI-ROMA 1-5: RITORNO ALLA VITTORIA PER I GIALLOROSSI E MANITA AGLI AZZURRI

ZALEWSKI: SEMPLICE AFFATICAMENTO, POTREBBE SALTARE L'EMPOLI

SERIE A FEMMINILE, ROMA-MILAN 2-0: MINAMI E GIACINTI PER LA VITTORIA GIALLOROSSA

FOTO - TRIGORIA: RIPRESA VERSO L'EMPOLI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24