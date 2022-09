Primavera, NAPOLI-ROMA 0-2 (2' Cherubini, 4' aut. Barba). Segui in tempo reale. Giallorossi subito in vantaggio

Dopo il pareggio casalingo contro il Torino, torna in campo la Roma Primavera per la quinta di campionato. I ragazzi di mister Guidi saranno impegnati in casa del Napoli. I giallorossi si trovano al momento al sesto posto in classifica a quota 7 punti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Boffelli; Barba, Suško, Obaretin, Gningue, Iaccarino, Gioielli, Acampa, Spavone, Marranzino, Rossi. A disp.: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, D'Avino, Mazzone, Russo, Sahli.

All.: Frustalupi.

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Tahirovic, Faticanti, Pisilli; Cherubini, Satriano, Cassano. A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Pagano, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchrzak, Louakima, Falasca, Ciuferri, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

Marcatori: 2' Cherubini, 5' aut. Barba.

Ammoniti: 15' Gioielli, 15' Tahirovic.

Arbitro: Marco Emmanuele. Assistenti:. Davide Stringini e Stefano Galimberti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

17' -Keramitsis rimane a terra dolorante dopo un contrasto. Entrano sul terreno di gioco i medici giallorossi, che lo accompagnano a bordo campo. Rientra dopo le cure effettuate a bordo campo

14' - Scintille tra Tahirovic e Gioielli, entrambi ammoniti.

4'- Raddoppio Roma per autogol di Barba.

2'- Gran gol di Cherubini che porta subito la Roma in vantaggio

1'- Match al via