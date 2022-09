MAIDA: "Pellegrini è in grande difficoltà" - CRISTOFORI: "Mi aspetto un cambio di modulo"

La Roma è chiamata alla vittoria dopo aver perso le ultime due partite consecutive contro Udinese e Ludogorets. Gli uomini di Mourinho avranno la possibilità di riscattarsi già lunedì sera contro l'Empoli, nella sfida valida per la sesta giornata di campionato. Roberto Maida parla di Pellegrini: "E' in grande difficoltà". Alessandro Cristofori, invece, parla di nuovo soluzione tattiche: "Mi aspetto un cambio di modulo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho ha delle responsabilità per queste due sconfitte, dopo un mercato del genere deve trovare delle soluzioni e mettere in campo una squadra che abbia delle idee. Mi aspetto molto di più dal tecnico (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma manca Zaniolo, con lui in campo possono giocare insieme anche Matic e Cristante. È ovvio che con Pellegrini, Abraham, Dybala e Zaniolo i problemi si notano meno (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non escludo che Mourinho, come fatto per Zalewski, possa inserire qualche giovane. Magari sta preparando Bove, anche perché in mezzo al campo non ci sono alternative (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vedere Dybala girare al largo dall'area di rigore è un'anomalia, pur essendo fondamentale, è meno incisivo in zona gol rispetto a quello che potrebbe essere. Ancora non riesce a fare la differenza negli ultimi 20 metri. Anche Pellegrini lo vedo molto in difficoltà (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dopo la vittoria della Conference League c’è stata troppa euforia. I fatti in campo ridimensionano questa propaganda (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Lunedì sarà molto importante per la Roma. Se ritrovasse se stessa dovrebbe tornare a vincere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport

Classifica bugiarda. La Roma fatica molto, è davanti a Inter e Lazio perché ha avuto un calendario molto più facile. La sconfitta con il Ludogorets pesa (VALERIA BIOTTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport

Mourinho ha già messo nel mirino la Coppa Italia (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non ho visto uno Zalewski così negativo in questo inizio di campionato. Spero che Spinazzola torni presto in forma (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo momento la Roma è spaccata a metà e non ha cambio di passo. Mi aspetto un cambio di sistema di gioco (ALESSANDRO CRISTOFORI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non ho nulla concettualmente contro la coppia Matic-Cristante, ma le caratteristiche devono sposarsi con linea tattica (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)