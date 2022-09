Zalewski: nulla di grave, semplice affaticamento. Potrebbe saltare la gara con l'Empoli per precauzione

LR24 - Sembrerebbe non essere nulla di grave per il gioiellino giallorosso Zalewski che si sospettava potesse avere una lesione all'adduttore. Dovrebbe essere un semplice affaticamento e salterebbe la gara di lunedì con l'Empoli solo per precauzione. Non sono previsti ulteriori esami oggi.

