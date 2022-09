Operazione Maksimovic: un gigante in più per arricchire la difesa della Roma

Nikola Maksimovic è il nome su cui si sta concentrando l’attenzione della Roma in queste ultime ore, per provare a dare l’ultimo regalo di mercato a Mourinho e allungare la rosa dei difensori centrali. Sarebbe un buon compromesso, perché è svincolato, non costa niente e ha un ingaggio tutto sommato accessibile per i conti di Trigoria. Al Napoli fino a due anni fa guadagnava circa 1,2 milioni di euro, stipendio salito a 1,7 più bonus con il Genoa, con cui a giugno ha però rescisso il contratto che aveva scadenza nel 2024. Considerando che due mensilità e mezzo se ne sono già andate via e probabilmente in questo momento il difensore serbo si accontenterebbe anche di un ingaggio di 1,4-1,5 l’anno, si capisce come l’occasione possa essere propizia. Può giocare anche come terzino destro. Certo, un terzino bloccato, molto difensivo, da schierare eventualmente nella difesa a quattro.

(gasport)