Zaniolo punta l’Empoli e il rinnovo

Se da una parte Zalewski è a forte rischio a causa di un affaticamento muscolare rimediato nella partita con il Ludogorets (oggi altri esami per capire se c’è lesione), dall’altra Zaniolo sta provando il recupero last minute per Empoli. La spalla ormai non fa più male e il tutore è sparito da qualche giorno, al contempo il lavoro aerobico non si è mai fermato, per non fargli perdere la brillantezza fisica con la quale si era presentato ai nastri di partenza. Zaniolo proverà domani a strappare una convocazione per la sfida di Empoli, anche se il lavoro svolto a Trigoria continua ad essere di natura individuale. Qualora dovesse dare forfait, rivolgerà le sue attenzioni alla sfida di Europa League con l’Helsinki, per farsi trovare pronto per la gara con l’Atalanta. Il campo, sì, ma con vista sul futuro. Sono giorni importanti per definire la struttura del contratto che consoliderà il suo rapporto con la Roma. Il flirt estivo con il bianconero fa già parte dell’album dei ricordi, sul domani non ci sono più dubbi: si tingerà di giallorosso. In avvicinamento alla sfida con l’Atalanta è previsto un nuovo incontro tra il gm giallorosso Tiago Pinto e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli. L’entourage chiede un ingaggio da top player, la Roma parte da una base di 3,5 più bonus a salire, con una scadenza prolungata fino al 2027. Come accade nelle trattative, l’accordo può trovarsi a metà strada.

(La Repubblica)