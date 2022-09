FOTO - La Roma torna ad allenarsi in vista dell'Empoli

Gli uomini di Mourinho sono tornati ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria dopo aver usufruito del giorno libero concesso dopo la trasferta in Bulgaria per la partita di Europa League contro il Ludogorets. La Roma ha iniziato a preparare la sfida contro l'Empoli, in programma lunedì 12 settembre alle ore 20:45. Questi i migliori scatti della seduta odierna.