Trigoria: ripresa verso l'Empoli (FOTO)

La Roma ha iniziato a preparare la sfida contro l'Empoli, valida per la sesta giornata di campionato e in programma lunedì alle ore 20:45. I giallorossi devono rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive subite contro Udinese e Ludogorets e per farlo dovranno ottenere un risultato positivo contro il club toscano. Gli uomini di Mourinho hanno approfittato del giorno libero concesso e sono tornati ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria questa mattina alle ore 10:30.