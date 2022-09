-2 al Ludogorets, arbitra Pawson. Mercato: contatti frequenti per il rinnovo di Zaniolo fino al 2027. Occhi sul giovane Baldanzi

La Roma è attesa dal primo impegno stagionale di Europa League, nel quale sfiderà il Ludogorets. Il match, che andrà in scena giovedì alle ore 18:45, sarà diretto dall'arbitro Pawson. Mourinho deve rialzare la testa in seguito al pesante ko subito contro l'Udinese e, per tornare a vincere, opterà per il turnover, grazie al quale potrà sfruttare calciatori freschi. Difficilmente Abraham sarà della partita, ma il suo infortunio alla spalla non è così grave da dover effettuare degli esami strumentali.

Per quanto riguarda il calciomercato, invece, i giallorossi stanno seguendo il giovane talento dell'Empoli Baldanzi. Continuano i contatti per il rinnovo di Zaniolo e la permanenza del gioiello con la maglia numero 22 sembra praticamente certa.

