Europa League, LUDOGORETS-ROMA: arbitra Pawson. Un solo precedente con i giallorossi

Dopo la pesante sconfitta in casa dell'Udinese in campionato, inizia il cammino della Roma in Europa League: giovedì alle 18.45 i giallorossi saranno ospiti del Ludogorets nella prima giornata della fase a gironi della competizione europea. Ad arbitrare la sfida, come rende noto l'Uefa, sarà l'inglese classe 1979 Craig Pawson, coadiuvato da Lee Betts e Ian Hussin con Robert Jones quarto uomo. Var affidato a Darren England, assistito da Peter Bankes.

Si conta un solo precedente per Roma e Ludogorets con Pawson direttore di gara. L'inglese, internazionale dal 2015, ha diretto i giallorossi a dicembre 2019 contro il Wolfsberger, sfida della fase a gironi di Europa League terminata 2-2. Risale sempre al 2019, ad agosto nei preliminari di Europa League, l'unico incrocio tra Pawson e il Ludogorets in occasione della partita contro il Maribor.

