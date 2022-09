Parlare oggi di crisi è forse esagerato?

Già in crisi Inter e Roma? Ora non esageriamo. È solo la quinta giornata di un campionato imponderabile. Nessuno può prevedere cosa succederà dopo la mega pausa del Mondiale. La corsa è lunga e partire bene non è garanzia di successo. Neanche la classifica è drammatica. La Roma ha 10 punti. A Mou mancano interpreti chiave: Spinazzola e Abraham sono sotto standard, Matic un po’ lento (ma si sapeva), Rui Patricio a rischio papere, e l’ultimo Zaniolo oggi sarebbe fondamentale. Ma soprattutto c’è la tendenza a sfilacciarsi un po’: il pari in recupero con la Juve va letto anche col diaframma dell’arrendevolezza bianconera. Si può perdere, ora però vediamo la reazione.

(gasport)