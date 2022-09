VISNADI: "A Udine uno scivolone" - PALOMBELLA: "Zalewski merita una maglia da titolare"

Tra il ko di Udine e la trasferta europea in casa del Ludogorets: lungo le frequenze radiofoniche si alternano i giudizi sulla pesante sconfitta della Roma in campionato e l'avvio del cammino in Europa League a partire da giovedì. "La sconfitta di Udine è troppo grande per essere vera, è uno scivolone", dice Gianni Visnadi. "Zalewski merita una maglia da titolare, ha uno sprint in più rispetto a Spinazzola", aggiunge Max Palombella parlando dei singoli.

"Non bisogna sottovalutare la partita di giovedì: se uno si aspetta una trasferta di salute, si rischia l’imbarcata", conclude infine Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sono sicuro che Mourinho farà qualche cambio giovedì, il portoghese deve dare una scossa. La Roma fin qui non ha mai giocato bene sebbene abbia comunque 10 punti, deve trovare una vera identità (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La batosta di Udine è stata troppo pesante, ma a volte questi schiaffi possano rappresentare una svolta. Dal punto di vista della classifica la Roma ha comunque iniziato bene questo campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il difensore centrale servirebbe a questa Roma, non so se i nomi usciti in questi giorni possano essere all'altezza. Vedo comunque troppo scoramento, la sconfitta di Udine è troppo grande per essere vera, è uno scivolone (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo che tutti i problemi della Roma provengano dalla coppia di centrocampo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Tra Karsdorp e Celik non c'è tutta questa differenza, ma nelle scelte a Udine partire con Karsdorp e Spinazzola è stato un errore (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Zalewski merita una maglia da titolare, ha uno sprint in più rispetto a Spinazzola. Non sarà facile rivedere lo Spinazzola dell'Europeo, un anno di inattività ti porta ad avere un recupero lento. Mi aspetto una stagione come quella di Zaniolo l'anno scorso. Bove centrocampista ideale per giocare con uno tra Matic e Cristante. Sul 3-0 non avrei ingolfato l'attacco, ma dato l'opportunità ad un giovane. Non credo che la Roma abbia problemi di autostima, ora sta pagando la stanchezza ed un gioco troppo legato a singoli ed episodi. Wijnaldum è il tipo di giocatore che in questo momento ti manca, speriamo torni presto (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)