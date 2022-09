Shomurodov, Belotti e Camara: diverse novità col Ludogorets

È tornata subito al lavoro la Roma, che si è allenata ieri pomeriggio a Trigoria per preparare la trasferta in Bulgaria dove giovedì sera affronterà il Ludogorets nella gara d’esordio di Europa League. Un match da vincere ad ogni costo, per indirizzare un girone in cui sarà fondamentale arrivare al primo posto per saltare un turno nella fase ad eliminazione diretta.Rispetto alla formazione che ha perso ad Udine, Mou dovrebbe fare un ampio turnover: sugli esterni dovrebbe toccare a Zalewski e Celik al posto di Spinazzola e Karsdorp. Possibile l’inserimento a metà campo di Camara o Bove al posto di uno tra Cristante e Matic; quasi certo un turno di riposo per Abraham, uscito a Udine per un trauma contusivo alla spalla sinistra: dovrebbe quindi esserci l’esordio dal primo minuto di Belotti. Saranno costretti agli straordinari i tre in difesa e uno tra Dybala e Pellegrini: quello che riposerà dovrebbe essere sostituito da Shomurodov.

(corsera)