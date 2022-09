Ludogorets-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria alle 10:40. Alle 18:10 la conferenza stampa di Mourinho con un calciatore a Razgrad

Manca sempre meno alla sfida tra Ludogorets e Roma, valida per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma giovedì alle 18:45. Domani mattina, alle 10:40, gli uomini di Mourinho svolgeranno la rifinitura al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria e i primi 15 minuti della seduta saranno aperti alla stampa. Successivamente la Roma partirà verso Bulgaria e alle 18:10 (19:10 locali), l'allenatore giallorosso prenderà la parola in conferenza stampa e sarà affiancato da un calciatore.