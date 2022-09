Buone notizie per José Mourinho. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva, Tammy Abraham non ha svolto esami alla spalla in seguito all'infortunio (trauma contusivo alla spalla sinistra) rimediato durante la pesante sconfitta contro l'Udinese. L'attaccante inglese aveva lasciato il terreno di gioco al minuto 75 e, al suo posto, era entrato Eldor Shomurodov.

(Sky Sport)