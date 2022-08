Roma, ore decisive per Belotti. Zalewski tra i 60 candidati al Golden Boy 2022. Kluivert si impunta, vuole solo il Fulham

Giornata di relax per i calciatori della Roma, che si stanno godendo i due giorni di riposo concessi da Mourinho prima della ripresa degli allenamenti, in programma domani alle 10. Il mercato, invece, non va mai in vacanza. Tiago Pinto sta provando a regalare all'allenatore un nuovo centravanti e Belotti è l'obiettivo numero uno: sono ore decisive per il "Gallo", che aspetta la cessione di uno tra Shomurodov e Felix prima di accasarsi alla Roma.

In uscita, invece, si registra l'interesse della Juventus su Zaniolo, seguito da tempo dai bianconeri. In caso di addio i giallorossi potrebbero puntare su Asensio. Continuano i contatti con il Fulham per Kluivert, ma non c'è ancora l'accordo tra le società. Il calciatore sta rifiutando tutte le destinazioni pur di trasferirsi ai "Cottagers".

Intanto Zalewski è rientrato tra i 60 candidati al Golden Boy 2022, premio riservato al miglior Under 21 tesserato per un club europeo della massima categoria.

