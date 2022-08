È una Roma imperiale, ma ora a Mourinho serve Belotti

[...] Vincere le partite 1-0, tosti e con i ranghi serrati in stile testuggine romana, sa molto di Roma imperiale – intesa come la Roma dei Cesari – e ricalca alla perfezione il modus di Mourinho. E a me piace molto. Mi ricorda quella Roma di Ottavio Bianchi, pur con le ovvie differenze [...]. Però qui c'è un potenziale offensivo complessivamente superiore, considerando Zaniolo, Dybala, Tammy, El Shaarawy e, speriamo, il Gallo, attesissimo da Mou. Non cito Shomurodov e Felix perchè quel che è successo a Salerno e cioè che Mou toglie via via tutti gli attaccanti sostituendoli con centrocampisti – e non per la forza dell'avversaria, detto con grande rispetto – tenendo in campo lo stremato Dybala e dandogli fiato all'ultimo sussulto con il Faraone, è un messaggio chiaro. Lampante addirittura: datemi Belotti perchè Shomu e Felix qui hanno chiuso la loro avventura.

[...] Serve come il pane un'alternativa a Tammy che faccia la guerra là davanti. Serve il Gallo, ma il tempo passa e la questione non si risolve. [...] (calciomercato.com - P. Franci) VAI ALL'ARTICOLO ORGINALE