Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: colloqui col Fulham per Kluivert, si cerca l'intesa per la cessione a titolo definitivo

Proseguono, secondo quanto scrivono in Inghilterra, i colloqui tra Roma e Fulham per il trasferimento a titolo definitivo in Premier League di Justin Kluivert, fuori dai programmi di Mourinho e in uscita dalla Roma. È in corso la trattativa tra le parti per cercare un accordo e il club inglese sarebbe disposto ad offrire 8 milioni di sterline (circa 9,5 milioni di euro) per l'esterno olandese. Inoltre, il tecnico del Fulham Marco Silva spinge per l'acquisto di un attaccante da aggiungere al reparto offensivo e scongiurare i timori di una retrocessione.

(dailymail.co.uk)

