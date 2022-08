Golden Boy 2022: Zalewski tra i 60 candidati. La Polonia: "Congratulazioni!" (FOTO)

Tuttosport, come di consueto, pubblica la lista dei nomi in lizza per il titolo di Golden Boy 2022, il riconoscimento internazionale del quotidiano che premia ogni fine autunno il miglior Under 21 tesserato per un club europeo della massima categoria (per questa edizione si possono votare i nati a partire dal 1° gennaio 2002). Dai 100 nomi iniziali ieri la lista è stata ridotta a 60 candidati: nell'elenco è presente il giallorosso Nicola Zalewski, mentre sono stati esclusi Bove e Felix che erano stati inizialmente inseriti nei 100 nomi.

(tuttosport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE - GUARDA LA LISTA

Su Twitter arrivano anche i complimenti della Polonia per l'esterno giallorosso: "Nicola Zalewski è nella lista dei 60 calciatori nominati per il premio Golden Boy 2022! Congratulazioni!".