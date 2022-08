Roma, Belotti a tutti i costi: Mourinho preme, ore decisive

José Mourinho spinge: Andrea Belotti - o comunque una punta di livello - a tutti i costi. Contro la Salernitana Felix e Shomurodov sono rimasti in panchina e la decisione non è passata inosservata: il messaggio è arrivato ma del resto era noto anche prima. Mourinho vorrebbe tre punte titolari e due attaccanti all’altezza in panchina. Per l'arrivo di Belotti l’inghippo economico è sulla cessione Shomurodov, che è in uscita e dovrà per forza esserlo a titolo definitivo visto che un anno fa è arrivato alla Roma per 18 milioni di euro.

La Roma vorrebbe anche cedere, anche in prestito, Felix (lo vuole la Salernitana), e lasciare El Shaarawy e Belotti a completare l'attacco. La giornata di oggi potrebbe portare novità sul fronte Belotti perché la Roma sentirà (o vedrà) il Bologna. A Trigoria non confermano alcun appuntamento ma è chiaro che per definire una trattativa non è necessario vedersi fisicamente. Nel frattempo l'ex granata aspetta e rifiuta anche offerte migliori rispetto alla Roma, come quelle del Galatasaray e Nizza. Il suo primo obiettivo è restare in Italia e con la Roma è in parola da tempo. In giro ci sono altre punte di livello in attesa di squadra, come Mauro Icardi. L’obiettivo vero è Belotti, restando sulla terra.

