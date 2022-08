MIZZONI: "La partita con la Salernitana ha fatto capire che serve Belotti" - MAIDA: "Cristante perno insostituibile"

Lungo le frequenze radiofoniche romane si continua a parlare di Salernitana-Roma, match valido per la prima giornata di campionato e terminato 0-1 per i giallorossi. "Serve quel tipo di giocatore che può entrare, risolvere la partita o far rifiatare Abraham. Mi auguro che l'operazione per Belotti si chiuda nel più breve tempo possibile", dice Giulia Mizzoni. Roberto Maida si sofferma su Cristante, l'uomo che ha deciso la sfida: "Ha dimostrato di essere ancora un perno quasi insostituibile di una squadra votata all'attacco".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma mi è piaciuta per senso di squadra, nei singoli, nel modo in cui i 4 davanti si sono cercati e trovati. Lo 0-1 finale è solo casuale, la Roma ha avuto 4-5-6 occasioni. Sbagliare i gol non è mai la cosa migliore, ma l'importante è la facilità con cui riesci a creare le occasioni da gol (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Aver visto una squadra sempre in controllo, dominante, sicura delle proprie potenzialità al di là del numero di occasioni sprecate e dei gol sbagliati lascia presagire una stagione interessante, quanto interessante dipenderà anche dalla altre. La Roma ha riportato alla luce un giocatore che forse spesso sottovalutiamo, Cristante, che ha dimostrato di essere ancora un perno quasi insostituibile di una squadra votata all'attacco. L'unica incognita è riuscire a valorizzare anche Abraham, che in questo quartetto è quello più in difficoltà tattica (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La trasferta di Salerno era più difficile di quello che si possa immaginare, il risultato sta stretto alla Roma. Desidererei che Zaniolo venisse tolto ufficialmente dal mercato: perderlo ora significherebbe perdere non solo un presente, ma anche un futuro veramente importante (MASSIMO CECCHINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Oltre ai segnali positivi, la partita con la Salernitana ha fatto capire che serve quel tipo di giocatore che può entrare, risolvere la partita o far rifiatare Abraham. Mi auguro che l'operazione per Belotti si chiuda nel più breve tempo possibile, Mourinho fa bene a mettere quella giusta dose di pressione (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro la Salernitana la Roma è stata in controllo dall’inizio alla fine, ha gestito il risultato. Abraham rischia di terminare le partite sfinito: ecco perché serve un altro attaccante e Belotti sarebbe perfetto. L’atteggiamento di El Shaarawy è quello giusto, a differenza di Shomurodov (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

I giocatori acquistati dalla Roma valgono 70 milioni, ma i giallorossi sono stati bravi e ne hanno spesi solamente 7. Manca ancora qualcosa per completare la rosa, ovvero un vice Abraham e un difensore (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham si spende su tutto il fronte d’attacco e ho paura che lui sia più stanco degli altri. Forse sarà il giocatore che Mourinho sacrificherà tatticamente per permettere a Zaniolo è Dybala di giocare insieme (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono molto molto ottimista per Belotti (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non posso pensare che Belotti si stia tenendo questo margine così alto di rischio per aspettare una cosa non sicura: sono convinto che dietro ci sia la Roma. Sono fiducioso per il suo arrivo nella Capitale (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il cambio di Abraham contro la Salernitana è stato il vero messaggio di Mourinho alla società (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sarebbe un peccato far partire Zaniolo, in questo momento è il migliore. Penso che ormai la squadra sia questa, quindi credo proprio che rimanga alla Roma (MARIO SCONCERTI, Tele Radio Stereo, 92.7)