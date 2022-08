La Juventus continua a lavorare sul mercato per regalare gli ultimi colpi estivi a Massimiliano Allegri. Il club bianconero sta chiudendo le trattative per gli arrivi di Depay e dell'ex giallorosso Paredes e, secondo il sito del quotidiano sportivo, resta vivo l'interesse della Juve per il romanista Nicolò Zaniolo, da tempo obiettivo bianconero.

(gazzetta.it)