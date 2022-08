Il Tottenham non molla Zaniolo, ma Mou fa scudo. Si lavora per la cessione di Kluivert e Shomurodov, Zalewski torna in gruppo

Si avvicina a grandi passi il debutto ufficiale in questa stagione della Roma, che oggi si è nuovamente allenata a Trigoria. Recuperato Zalewski, che sarà a disposizione per il match con la Salernitana. Si muove anche il mercato: il Tottenham non molla la presa per Zaniolo, che Mourinho sembrerebbe però non voler sacrificare. Ancora sirene turche per Shomurodov, mentre il Fulham insiste per Kluivert.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - ZANIOLO AL TOTTENHAM: GIOVEDI' L'ACCORDO, MA MOURINHO DICE STOP

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: TRABZONSPOR SU SHOMURODOV, OFFERTO UN MILIONE PER IL PRESTITO

SALERNITANA-ROMA: ARBITRA SOZZA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: IL FULHAM SPINGE PER KLUIVERT IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 8 MILIONI DI STERLINE

LR24 - DEBUTTO CON SOZZA: CON LUI UN PARI COL VENEZIA LA SCORSA STAGIONE

CALCIOMERCATO ROMA: BRUGES INTERESSATO A CORIC, MA C'E' LO SCOGLIO INGAGGIO

CALCIOMERCATO ROMA: IL TOTTENHAM OFFRE CASH PIU' NDOMBELE' PER ZANIOLO. PRONTO UN QUADRIENNALE DA 5 MILIONI A STAGIONE PIU' BONUS PER IL NUMERO 22

ROMA-CREMONESE: E' ANCORA SOLD OUT ALL'OLIMPICO. PIU' DI 60MILA SPETTATORI ATTESI PER LA PRIMA IN CASA

TRIGORIA: RAPIDITA' E LAVORO CON IL PALLONE A 4 GIORNI DALLA SALERNITANA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24