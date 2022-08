SALERNITANA-ROMA: arbitra Sozza

Al via la Serie A: nel weekend andrà in scena la prima giornata di campionato che vedrà la Roma in campo domenica sera in casa della Salernitana. Sarà Simone Sozza ad arbitrare la gara dei giallorossi, coadiuvato da Cecconi e Bercigli, con Baroni quarto uomo. Il Var è affidato ad Aureliano, assistito dall'Avar Vivenzi. Tutte le designazioni della prima giornata:

MILAN - UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30

MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRFESMES

SAMPDORIA – ATALANTA Sabato 13/08 h. 18.30

DIONISI

COSTANZO – PASSERI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI

LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45

PRONTERA

MONDIN – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

MONZA – TORINO Sabato 13/08 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI

FIORENTINA - CREMONESE h. 18.30

SACCHI

MARGANI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

LAZIO – BOLOGNA h. 18.30

MASSIMI

DE MEO – SCARPA

IV: PEZZUTO

VAR: GHERSINI

AVAR: LO CICERO

SPEZIA – EMPOLI h. 20.45

CHIFFI

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI

SALERNITANA – ROMA h. 20.45

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

H. VERONA – NAPOLI Lunedì 15/08 h. 18.30

FABBRI

LOMBARDO – LOMBARDI

IV: MERAVIGLIA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

JUVENTUS – SASSUOLO Lunedì 15/08 h. 20.45

RAPUANO

DI VUOLO – DI GIOIA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE