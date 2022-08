Calciomercato Roma: Bruges interessato a Coric, ma c'è lo scoglio ingaggio

Tiago Pinto è al lavoro per cercare di sfoltire la rosa a disposizione di José Mourinho. L'obiettivo è piazzare i calciatori che non fanno parte del progetto tecnico dell'allenatore portoghese e tra questi vi è anche Ante Coric. Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, il centrocampista croato, in prestito allo Zurigo nella passata stagione, interessa al Club Bruges. L'affare, però, è al momento bloccato poiché il venticinquenne percepisce un ingaggio molto elevato.

