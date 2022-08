Trigoria: rapidità e lavoro con il pallone a 4 giorni dalla Salernitana. In gruppo Zalewski (FOTO e VIDEO)

Manca ormai sempre meno al debutto ufficiale della Roma in questa stagione: domenica i giallorossi affronteranno la Salernitana e per questo continuano ad allenarsi sui campi di Trigoria, sotto l'occhio attento di Josè Mourinho. La squadra, come mostrano le immagini pubblicate dalla Roma, ha oggi svolto un lavoro di rapidità per poi dedicarsi ad esercizi sul controllo del pallone. In gruppo, dopo aver smaltito il problemino alla caviglia, anche Nicola Zalewski.