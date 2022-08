Calciomercato Roma, dalla Turchia: Trabzonspor su Shomurodov, offerto un milione per il prestito

Tra mercato e campo: la Roma si prepara per la sfida contro la Salernitana, avversaria nella prima giornata di Serie A, e nel frattempo continua a lavorare tra entrate ed uscite. Dalla Turchia giungono novità su Eldor Shomurodov, che potrebbe lasciare la Roma in questa sessione estiva: oltre al Bologna, sull'attaccante c'è da segnalare l'interesse del Trabzonspor che avrebbe offerto al club giallorosso un milione di euro per il prestito di Shomurodov.

ÖZEL - Trabzonspor, Eldor Shomurodov için 1 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. — 61saat (@61saat) August 10, 2022