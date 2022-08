Perez addio, va al Celta. L'uscita di Shomurodov è ancora rimandata

La cessione di Perez non è ancora sufficiente per sbloccare l’arrivo di Andrea Belotti in giallorosso. Il general manager Tiago Pinto, infatti, sta ancora cercando di piazzare altrove un altro attaccante considerato in esubero nella rosa a disposizione di Mourinho, Eldor Shomurodov. L’ubzeko ha infatti già un accordo verbale con il Bologna, solo che il club felsineo non ha ancora quello con la Roma. E alle condizioni attuali è anche difficile che possa trovarsi, considerando che la Roma vuole un prestito con obbligo di riscatto a 13-14 milioni di euro e il Bologna perora offre un eventuale diritto di riscatto. O, in alternativa, un obbligo a cifre molto più basse (6-7milioni) e legato a condizioni particolari.Considerando che Shomu è costato un anno fa 20 milioni (tra parte fissa e variabile) è ovvio che la Roma abbia bisogno di altre cifre per poter eventualmente chiudere. Insomma, per l’arrivo di Belotti ci sarà ancora da aspettare. Per ora il Gallo ha messo da parte un po’ tutte le altre offerte che ha ricevuto negli ultimi giorni, tenendole in stand-by e aspettando un segnale della Roma. Impressioni? Alla fine l’affare potrebbe farsi comunque.

(gasport)