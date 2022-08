Calciomercato Roma: il Tottenham offre cash più Ndombélé per Zaniolo. Pronto un quadriennale da 5 milioni netti più bonus a stagione per il numero 22

Secondo quanto rivelato da Ilario di Giovambattista durante la trasmissione dell'emittente radiofonica, il Tottenham è fortemente interessato a Nicolò Zaniolo e ha recapitato un'offerta costituita da cash e Tanguy Ndombélé, proposto come contropartita tecnica. Il centrocampista francese è molto apprezzato da Josè Mourinho. La Roma, ad oggi, ha rifiutato poiché continua a chiedere solamente soldi, ovvero 50 milioni di euro. La società giallorossa, quindi, fa muro, così come lo Special One. Gli Spurs hanno offerto al numero 22 un contratto di quattro anni a 5 milioni netti più bonus a stagione.

(Radio Radio)