Debutto contro la Salernitana con Sozza: l'ultimo incrocio il pari col Venezia della scorsa stagione. Un precedente in A con i campani

Nel weekend torna in scena il campionato con la Roma attesa allo Stadio Arechi domenica sera contro la Salernitana. Sarà Simone Sozza, nato a Milano ma della sezione di Seregno, ad arbitrare il debutto dei giallorossi nella Serie A 2022/23. Sono 4 i precedenti dei giallorossi con il fischietto classe 1987, al centro delle polemiche nella scorsa stagione per la designazione per Inter-Roma: l'ultimo incrocio è in occasione del pareggio all'Olimpico contro il Venezia nello scorso campionato (il 14 maggio), poi due vittorie per i giallorossi (il 5-0 al Crotone e il 2-1 al Sassuolo) e una sconfitta per mano dell'Inter ad aprile 2022.

Sarà, invece, la seconda volta con Sozza in Serie A per la Salernitana: l'unico precedente nel massimo campionato italiano risale alla scorsa stagione ed è il successo contro l'Udinese.

LR24