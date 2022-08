Ferragosto di relax per la Roma, Matic: “Tifosi spettacolari”. Attesa per lo sponsor Toyota

Ferragosto di relax per la Roma: dopo la vittoria in casa della Salernitana, i giallorossi si godono due giorni di relax prima della ripresa degli allenamenti in programma mercoledì. Matic, intanto, esalta i tifosi in trasferta: “Spettacolari”.

Mentre Belotti aspetta la Roma, il club giallorosso è pronto ad annunciare l’accordo con Toyota come sponsor, anche sulle maglie di allenamento.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - CLASSE, CORSA E STERZATE: QUESTO È IL VERO ZANIOLO

IL TEMPO - BELOTTI ASPETTA ANCORA UNA CHIAMATA

I VOTI DEGLI ALTRI - CRISTANTE 'RISERVA A CHI?', ZANIOLO 'STRARIPANTE'. ABRAHAM 'IL PIÙ PENALIZZATO TRA I FAB FOUR'

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CONDÒ: "LA ROMA LA SQUADRA PIÙ BELLA" - CATAPANO: "ZANIOLO E DYBALA PARLANO LA STESSA LINGUA"

CORRIEREDELLOSPORT.IT - LA ROMA VINCE A SALERNO, MOURINHO REPLICA: 60 PIZZE PER GIOCATORI E STAFF

INSTAGRAM, WIJNALDUM: "FELICE PER LA NOSTRA PRIMA VITTORIA" - MATIC: "3 PUNTI IMPORTANTI, TIFOSI SPETTACOLARI"

DAZN: "EVENTO DI NATURA ECCEZIONALE" - LEGA SERIE A: "DANNO IRREPARABILE"

FOTO - SU ZALANDO IN VENDITA LA TERZA MAGLIA DELLA ROMA

FRIEDKIN PORTA ANCHE LO SPONSOR TOYOTA SULLE MAGLIE D’ALLENAMENTO DELLA ROMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24