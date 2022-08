I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante "riserva a chi?", Zaniolo "straripante". Abraham "il più penalizzato tra i Fab Four"

LAROMA24.IT – La prima è andata. La Roma inizia il campionato con una vittoria, imponendosi sul campo della Salernitana per 0-1 grazie alla rete dalla distanza di Cristante. I giallorossi hanno controllato il match per larghi tratti e in più occasioni hanno sfiorato il raddoppio. L’unica nota negativa, forse, è proprio la mancanza di cinismo. Il match winner è Cristante (7,00): "Riserva a chi? Vince il duello con Matic e risolve il problema più grande: segnare." (Corriere dello Sport). Tra i migliori in campo c'è sicuramente Zaniolo (6,57): "Straripante" (Il Tempo). Il peggiore della Roma è Abraham (5,64): "Non riesce a sbloccarsi e sembra il più penalizzato tra i Fab Four" (Corriere della Sera). Buona la prima per Mourinho (6,50): "All’inizio mischia le carte, poi la porta a casa gestendola come un joystick" (La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,07

Smalling 6,50

Mancini 6,71

Ibanez 6,14

Spinazzola 6,43

Cristante 7,00

Pellegrini 6,35

Karsdorp 6,14

Dybala 6,14

Zaniolo 6,57

Abraham 5,64

Matic 6,00

Wijnaldum 6,00

El Shaarawy 6,50

Mourinho 6,50





