La Roma vince a Salerno, Mourinho replica: 60 pizze per giocatori e staff

Come accaduto nella passata stagione, i tifosi romanisti hanno sostenuto fino all'ultimo secondo della partita la Roma, uscita vittoriosa grazie alla rete di Cristante, che ha sigillato il match sullo 0-1 definitivo. L'anno scorso i giallorossi vinsero 0-4 e Mourinho si gustò una pizza sul treno di ritorno. Questa volta, lo stesso locale che la preparò ha fatto trovare ha fatto trovare allo Special One e a tutta la Roma (giocatori e staff) una pizza e una bevanda all’uscita dallo stadio. Ben 60 pizze pronte per la cena post partita: un bel modo di festeggiare la vittoria.

(corrieredellosport.it)

