FOTO - Su Zalando in vendita la terza maglia della Roma

Dopo l'annuncio della seconda maglia, c'è attesa e curiosità per la presentazione ufficiale della terza divisa della Roma firmata New Balance. Erano già circolate immagini e indiscrezioni della terza maglia che i giallorossi indosseranno in questa stagione e ora spunta già in vendita su Zalando, società specializzata appunto nella vendita di articoli online. Come già anticipato, il colore di base è nero accompagnato da alcune bande grigie e rosa. La novità riguarda lo stemma, figura infatti lo storico 'ASR'.

