VIDEO - Roma, ecco la terza maglia: sarà nera e rosa. Presente il doppio stemma

Al momento la Roma ha svelato solamente la prima maglia, quella casalinga. Negli ultimi giorni erano uscite delle anticipazioni riguardanti la seconda maglia, che sarà bianca. Oggi è spuntato un video in cui viene spoilerata la terza (realizzata ovviamente da New Balance) per la stagione 2022/2023. Il colore base è il nero, che sarà accompagnato da alcune bande rosa. Lo stesso colore è presente sulle maniche. La novità riguarda lo stemma, infatti ce ne saranno due: grazie ad un effetto particolare si alternano quello consueto della società giallorossa e quello storico "ASR".

? Ecco la terza maglia della #AsRoma per la stagione 2022/2023: sarà nera e rosa ? ??? Presente il doppio stemma ? ? Vi piace? ? pic.twitter.com/tYQAaDq6hu — laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2022