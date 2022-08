Instagram, Wijnaldum commenta il suo esordio: "Un buon inizio di stagione! Molto felice per la nostra prima vittoria" (FOTO)

Nella serata di ieri la Roma ha sbancato lo Stadio Arechi di Salerno grazie alla rete di Cristante e ha portato a casa i primi tre punti della stagione battendo la Salernitana. Partito dalla panchina, Georginio Wijnaldum è entrato in campo al minuto 79, prendendo il posto di uno straripante Zaniolo. Il centrocampista olandese ha fatto così il suo esordio in gare ufficiali con la maglia giallorossa ed era riuscito anche a segnare, ma il suo gol è stato successivamente annullato per la posizione irregolare di Dybala. "Un buon inizio di stagione! Molto felice per la nostra prima vittoria", il commento di "Gini" su Instagram riguardo al match.