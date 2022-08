RIGHETTI: "Partita tosta" - TREVISANI: "Zaniolo deve giocare, non ci sono discussioni"

Salernitana-Roma 0-1: i giallorossi iniziano bene il cammino in campionato raccogliendo una vittoria sul campo della squadra di Nicola. All'indomani lungo le trasmissioni radiofoniche si analizza la prestazione della Roma: "Partita tosta, mi è piaciuto il controllo emotivo della partita da parte della squadra", dice Ubaldo Righetti. "Zaniolo deve giocare, non ci sono discussioni", commenta Riccardo Trevisani.

Conclude, infine, Augusto Ciardi: "Agli esterni della Roma mancano i gol".

La Roma ha fatto il suo gioco, anche se la partita sarebbe dovuta finire molto di più a zero. C’è ancora qualcosa da perfezionare, la strada è lunghissima. L’importante era solo vincere (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Agli esterni della Roma mancano i gol (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Partita tosta, mi è piaciuto il controllo emotivo della partita da parte della squadra. Zaniolo ha subito molti falli, ma non ha reagito perché era totalmente concentrando sulla partita. La Roma ha dato continuità a quanto visto nelle amichevoli (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non tutti vinceranno a Salerno. La Roma è stata fortunata a incontrare la Salernitana ora perché poi migliorerà, i giocatori buoni ci sono. I giallorossi sono gli unici a non aver preso gol e non hanno neanche rischiato. Mancini, Smalling e Ibanez hanno giocato stile maggio e non novembre. Zaniolo deve giocare, non ci sono discussioni (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)