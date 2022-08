Attesa per Belotti, vicino Camara per il centrocampo. Più di 35mila abbonamenti per le coppe

Verso la Juventus, big match in scena sabato all'Allianz Stadium, con uno sguardo sul mercato. José Mourinho aspetta di abbracciare Andrea Belotti dopo l'uscita di Felix Afena-Gyan, diretto alla Cremonese. Nel frattempo il tecnico giallorosso attende anche un rinforzo a centrocampo dopo l'infortunio di Gini Wijnaldum: il nome, al momento favorito rispetto agli altri profili valutati, è quello di Mady Camara in forza all'Olympiakos. La trattativa per il classe '97, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, è vicina alla chiusura sulla base di un prestito di 2 milioni più 8 per il riscatto obbligatorio legato però a condizioni non così semplici da raggiungere.

Mentre la Roma conoscerà domani gli avversari nel girone di Europa League, si registrano più di 35mila abbonamenti sottoscritti per le coppe.

