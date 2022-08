Manifestazione di interesse per uno degli esuberi della rosa della Roma: stando a quanto riferisce il sito specializzato, il Frosinone avrebbe manifestato interesse per Riccardo Calafiori, reduce dal prestito al Genoa. Il classe 2002 non sembra rientrare nei piani di Mourinho e la squadra ciociara sta pensando di aggiungere un nuovo terzino al proprio roster difensivo.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE