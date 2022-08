Abbonamenti: superata quota 35mila per le coppe

La passione per la Roma non ha bisogno degli avversari. E' quanto hanno ricordato i tifosi giallorossi superando già quota 35mila abbonamenti per Europa League e Coppa Italia, in programma a gennaio, in neanche 24 ore dall’apertura della vendita libera. Un numero che supera già la media di 29.000 spettatori raggiunta nell'ultima partecipazione in Europa League della Roma. Domani alle 13 la squadra di Mourinho conoscerà le avversarie con cui dovrà vedersela nei gironi di Europa League.