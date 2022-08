Calciomercato Roma: Camara vicino, prestito a 2 milioni con riscatto a 8. In lizza anche Soumaré e Tameze

Una settimana esatta alla chiusura del calciomercato, un tempo in cui la Roma dovrà trovare una soluzione alla casella rimasta vacante nel centrocampo dopo l'infortunio di Wijnaldum. Il nome che sembra in posizione favorita rispetto agli altri è Mady Camara, 25enne mediano della Guinea e in forza all'Olympiakos, per il quale la trattativa è vicina alla chiusura, ma non imminente da avere svolte definitive in giornata, sulla base di un prestito di 2 milioni più 8 per il riscatto obbligatorio legato però a condizioni non così semplici da raggiungere.

Tra gli altri nomi rimasti nella short list di Tiago Pinto ci sono Boubakary Soumaré del Leicester e Adrien Tameze del Verona.

LR24