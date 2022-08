Il Gallo canta per Mou

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per Andrea Belotti l'attesa sta finalmente per concludersi. Nelle prossime ore infatti il Gallo si imbarcherà sul volo che lo porterà alla corte di José Mourinho, che da giorni attende con impazienza l'ex capitano del Torino. La svolta che ha sbloccato la situazione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando con la Cremonese è stata trovata la formula giusta per il trasferimento a titolo definitivo di Felix Afena Gyan. Dopo giorni di trattative, l'accordo per la cessione dell'attaccante ghanese è stato raggiunto sulla base di un'offerta dei grigiorossi che comprende una parte fissa di poco superiore ai 6 milioni di euro, più altri 3 milioni legati ad eventuali bonus oltre ad una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Un investimento importante per una neopromossa e che fa felice Tiago Pinto, partito da una richiesta di 10 milioni di euro per privarsi del diciannovenne lanciato in Serie A dallo Special One. Il general manager è riuscito a portare a termine una missione complicatissima, che prevedeva necessariamente la cessione di uno tra Felix e Shomurodov per poter tornare a mettere mano al mercato in entrata e regalare a Mourinho l'alternativa ad Abraham che il tecnico invocava da oltre un mese. Ieri sera Roma, Cremonese e l'entourage di Felix stavano ancora discutendo gli ultimi dettagli legati ai bonus, ma il grosso del lavoro è stato fatto e già oggi Felix - che firmerà un contratto da 600mila euro netti a stagione - potrebbe diventare ufficialmente un giocatore della Cremonese. Da quel momento ogni istante sarà quello giusto per vedere Belotti sbarcare a Ciampino, pronto a firmare il contratto che lo renderà un calciatore della Roma per i prossimi tre anni. Ieri l'agente del ventottenne ha incontrato la dirigenza romanista per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'accordo che il Gallo ha aspettato per circa un mese, dimostrando la sua voglia di indossare la maglia giallorossa ad ogni costo. Il volo di Belotti non è ancora stato programmato, ma il giocatore è stato allertato e tra oggi e domani dovrebbe arrivare a Trigoria. Se per l'ingaggio di Belotti manca sempre meno, c'è ancora da attendere per quanto riguarda il centrocampista che dovrà rimpiazzare Wijnaldum nella prima parte di stagione. Da Torino era stato proposto Zakaria - in uscita dalla Juventus - ma la scelta del giocatore di privilegiare i bianconeri durante la sessione di mercato di gennaio sembra non essere stata gradita da Pinto, che ha scartato a priori la pista che porta allo svizzero. Al Fulvio Bernardini si sta ancora riflettendo sul profilo più adatto per rinforzare la mediana, e una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore. Nel frattempo si continuano a sondare i profili proposti da vari agenti e intermediari: tra questi ci sono Winks, Bakayoko e Grillitsh. Nessuno di loro però sembra convincere a pieno.