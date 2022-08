La Roma continua a lavorare per regalare a Mourinho il sostituto di Wijnaldum. Nelle ultime ore sembrava potesse prendere quota la pista Zakaria, ma come scrive il quotidiano, la scelta del giocatore di privilegiare la Juventus durante la sessione di mercato di gennaio sembra non essere stata gradita da Pinto, che ha scartato a priori la pista che porta allo svizzero.

(Il Tempo)