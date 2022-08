PRUZZO: "Juve favorita, per la Roma il pareggio sarebbe un gran risultato" - NARDO: "I bianconeri fanno meno paura, te la puoi giocare"

La finestra di calciomercato si avvia verso la chiusura, ma nelle discussioni dell'etere romano trova ovviamente spazio anche la prossima sfida tra Roma e Juventus. "Il pareggio sarebbe un gran risultato per la Roma", spiega Roberto Pruzzo. Alessio Nardo ha più certezze: "La Juventus mi spaventa meno rispetto al passato, oggi te la puoi giocare". Ipotesi e opinioni anche sul centrocampista che cerca la Roma: "Prenderei Allan", racconta Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Juve sabato è favorita, le assenze dei bianconeri sono compensate da quelle della Roma. Se i giallorossi dovessero pareggiare sarebbe un gran risultato, la vedo una partita-trappola per la squadra di Mourinho (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zalewski al posto di Zaniolo potrebbe essere un'idea interessante, Mourinho farebbe bene a pensarci. La Roma dà il meglio di sè in ripartenza (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zakaria? La Roma ne ha parlato ma sta guardando anche altrove. La pista non è tramontata definitivamente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non è Zakaria il giocatore che può sostituire Wijanldum, non capisco perchè dovrebbe prenderlo la Roma, è un giocatore modestissimo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Senza Zaniolo la Roma ha maggiore equilibrio, così sbilanciata non poteva durare a lungo. Credo che sabato la partita sarà in mano della Roma, anche se è una squadra che ancora non gioca bene (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa Juventus mi incute meno timore rispetto al passato. Una volta andavi allo Stadium sicuro di perdere, oggi te la puoi giocare (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Con l'assenza di Wijnaldum io intervverrei a centrocampo. Secondo me serve uno come Frattesi, che completerebbe perfettamente il reparto a prescindere dall'infortunio dell'olandese (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Allan lo prenderei: anche se ha faticato un po' in Premier, conosce il calcio italiano. Non escludo l'arrivo di un difensore (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

La Roma è una squadra forte. Può fare 15 punti in più rispetto allo scorso anno. Sono tanti, ma il mercato fatto è stato importante (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)