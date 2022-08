Mady Camara dell'Olympiakos è il favorito per sostituire Wijnaldum a centrocampo, dopo la frattura della tibia che priverà la Roma dell'olandese almeno per la prima parte di stagione. Le parti sono in contatto per cercare di chiudere e consegnare il classe 1997 a Mourinho, come riporta Gianluca Di Marzio.